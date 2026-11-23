El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado que no concedería la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña tras las elecciones generales del 29N aunque necesite los votos de las formaciones independentistas catalanas para volver a gobernar. No lo hará, según ha asegurado en un entrevista en el programa Salvados de laSexta, porque la Constitución "no lo permite" y porque esa medida iría en contra de la política de "convivencia" que ha desplegado en Cataluña desde que es presidente.

Sánchez, que negaba la amnistía a los líderes del procès antes de las pasadas generales de julio de 2023 y la acabó aceptando al necesitar los votos de Junts para ser presidente, dice que en esta ocasión no podría hacerlo porque "no entra dentro del marco constitucional". "Es todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que es normalizar la convivencia, cohesionar a la sociedad catalana y por tanto no dividirla", ha señalado el presidente.

En ese sentido, Sánchez presume de que los partidos soberanistas ahora no hablan de la independencia de Cataluña, sino de asuntos que están dentro de la Carta Magna como la "financiación autonómica o la situación de servicios públicos como Rodalíes".

"He respetado la Constitución"

Al ser preguntado por Gonzo, el presentador de Salvados, sobre por qué deberían de creerle ahora los ciudadanos si hace cuatro años negó que fuese a aprobar la amnsitía y luego lo hizo, dice que "además de la palabra también están los hechos" y en el tiempo que lleva siendo presidente "he respetado la Constitución".

En este sentido, Sánchez ha aprovechado para lanzar un dardo al PP, señalando que cuando gobernaban ellos "sí se produjeron referéndums de autodeterminación" en referencia a la votación del 1 de octubre de 2017 y el Gobierno de entonces, presidido por Mariano Rajoy, "no sabían ni donde estaban las urnas".

La entrevista a Puigdemont

Sobre la reciente entrevista concedida por el expresidente catalán y dirigente de Junts, Carles Puigdemont, al diario El Mundo en la que calificó a Sánchez como una persona "amoral" y con una "ambición de poder desmedida", Pedro Sánchez ha dicho que le sorprendió su publicación el mismo día del debate con Alberto Núñez Feijóo, calificándola así de "exótica". "Además en El Mundo, me parece todo un poco raro", ha añadido Sánchez, medio al que ha afirmado que lee como un "tebeo".

En este sentido, ha criticado que la derecha dé credibilidad a las afirmaciones de Puigdemont, ya que han negado sus palabras "cuando les ha interesado". Además, ha afirmado que no aprobó la Ley de Amnistía "por Puigdemont" sino como "culminación" de un proceso de normalización de la convivencia en Cataluña que, afirma, ha tenido efectos positivos.