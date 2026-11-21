El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda a falta de ocho días para las elecciones del próximo 29N donde ha hablado, entre otras cosas, de la entrevista que concedió hace unos días el líder de Junts, Carles Puigdemont, en el diario El Mundo.

El líder independentista catalán acusa a Sánchez de "ambición desmedida", le llama "cínico y amoral" y asegura que utilizó al socialista "para derrotar a España". "La única ambición que he tenido en todo lo que tiene que ver con la convivencia y la normalización de la misma en Cataluña es que se produjera", ha respondido Sánchez. Además, entre risas, ha señalado que no coincide con esa definición sobre él: "Discrepo".

Nunca hice las leyes de amnistía ni los indultos por los líderes del procés

El líder del PSOE ha aseverado que, tanto las leyes de amnistía como los indultos, "nunca" los hizo por los líderes del procés, sino porque "no podían estar encarcelados mucho más tiempo". La sociedad catalana, ha añadido el presidente, lo pedía, porque les vota "en Cataluña, pero también para representar a España". Por eso, eran "una condición indispensable" para normalizar esa situación y recuperar la convivencia allí.

En este sentido, Sánchez ha señalado que todos estos procesos de normalización han llevado a que Cataluña tenga un presidente socialista, en referencia a Salvador Illa, lo que es el resultado de un "reconocimiento implícito" de la sociedad catalana. Al mismo tiempo, ha puntualizado que esta normalización ha permitido disfrutar tanto del "crecimiento económico" en Cataluña como de "una reputación internacional que en 2017 estaba muy dañada".

¿Volvería a negociar con Junts de cara a una futura investidura?

Sobre si volvería a pedirle a Junts los votos para gobernar a partir del próximo 29N, Sánchez ha reiterado que va a "buscar votos hasta debajo de las piedras" con el objetivo de formar un gobierno de coalición progresista que le permita hacer avances sociales. Aunque para evitar eso, ha vuelto a poner el foco en una participación del 75% para lograr 176 escaños y lograr una mayoría progresista.

En este sentido, Julia Otero le ha puntualizado que Junts no es precisamente progresista porque ha votado, junto a PP y Vox, en contra de determinados avances sociales. "Igual es una buena noticia que la derecha también haya amnistiado a Puigdemont", ha apuntado Otero. "No solo la política, también la mediática", ha apostillado Sánchez.

Aun así, el líder del PSOE ha recordado que con el apoyo de Junts se han logrado avances, como la ampliación de los permisos de paternidad. "Hay cosas en las que ellos no están de acuerdo, como la regulación de la vivienda", ha indicado Sánchez, que ha recordado que, precisamente, ese voto en contra de los decretos de vivienda precipitó el adelanto electoral.