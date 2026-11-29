Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Vilanova i la Geltrú estaban llamados a votar 55.639 electores, 2.406 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Vilanova i la Geltrú a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Vilanova i la Geltrú vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Vilanova i la Geltrú?

En Vilanova i la Geltrú, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,9 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 16,0 % (5.360 votos), 22,9 puntos por debajo. Le siguieron ERC (13,0 %), el PP (11,0 %) y Junts (8,9 %).

La participación llegó al 66,9 %, 0,7 puntos más que la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Vilanova i la Geltrú

Antes de 2023, el PSC no ganaba unas generales en Vilanova i la Geltrú desde las de 2011; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido ERC.

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSC, con 11 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Juan Luis Ruiz López, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: