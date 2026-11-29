España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la provincia de Barcelona para estas generales es de 4.399.059 electores, 266.565 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Barcelona:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Barcelona elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Barcelona?

En la provincia de Barcelona, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 35,7 % de los votos válidos y 13 de los 32 diputados.

Sumar quedó segundo, con el 15,2 % (405.993 votos), a 20,5 puntos. Le siguieron el PP (13,8 %), ERC (12,3 %), Junts (9,7 %) y Vox (7,6 %). Los 32 escaños se repartieron así: el PSC, 13; Sumar, 5; el PP, 5; ERC, 4; Junts, 3, y Vox, 2. El último se lo llevó el PSC; a Vox le habrían bastado 17.998 votos más para quedárselo.

La participación fue del 63,4 %, 3,2 puntos por debajo de la media española (66,6 %). El PSC fue primero en 198 de los 311 municipios, y Junts, en 72.

El Senado en la provincia de Barcelona

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PSC y 1 de ERC. Quien más votos recibió fue Manuel Cruz Rodríguez (PSC), con 858.698 votos.

El historial electoral de la provincia de Barcelona

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en la provincia de Barcelona: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: