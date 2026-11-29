Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Viladecans para estas generales es de 53.161 electores, 1.080 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Viladecans:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Viladecans vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Viladecans en las generales de 2023

En Viladecans, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 43,2 % de los votos válidos.

Por detrás, a 27,2 puntos, quedó Sumar, con el 16,0 % y 5.313 votos. Le siguieron el PP (15,7 %), Vox (10,3 %) y ERC (8,1 %).

Votó el 67,6 % del censo, 1,4 puntos más que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Viladecans

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Viladecans: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Viladecans?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSC, que sacó 12 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Olga Morales Segura, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: