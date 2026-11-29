España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Vic para estas generales es de 30.869 electores, 2.034 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Vic:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Vic vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Vic en las generales de 2023

En Vic, Junts fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 27,3 % de los votos válidos.

El PSC quedó segundo, con el 25,5 % (4.241 votos). La diferencia entre los dos fue de 289 votos. Después vinieron ERC (16,5 %), Sumar (8,8 %) y el PP (7,1 %).

La participación llegó al 61,2 %, 5,1 puntos menos que la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 89 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde Junts sacó su porcentaje más alto.

El historial electoral de Vic

En 2023 fue la segunda vez seguida que Junts ganaba unas generales en Vic: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Vic?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de Junts, que sacó 8 de los 21 concejales. La alcaldía la ocupa Albert Castells i Vilalta, de esa misma candidatura. La presidencia de Cataluña es de otro partido, el PSC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: