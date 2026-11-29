Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Úbeda para estas generales es de 27.865 electores, 642 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Úbeda a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Úbeda vota en la circunscripción de Jaén, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Úbeda en las generales de 2023

El PP quedó primero en Úbeda en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 38,1 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 34,2 % y 6.805 votos, 3,9 puntos menos. Después vinieron Vox (15,3 %) y Sumar (8,9 %).

Votó el 73,6 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (73,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Úbeda

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Úbeda desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Úbeda

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, con 12 de los 21 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Antonia Olivares Martínez, de esa misma candidatura. En Andalucía, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: