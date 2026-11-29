Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la provincia de Jaén para estas generales es de 515.534 electores, 15.026 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Jaén, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Jaén elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en la provincia de Jaén en las generales de 2023

En la provincia de Jaén, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 37,3 % de los votos válidos y 2 de los 5 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 36,3 % (133.819 votos). La diferencia entre los dos fue de 3.798 votos. Después vinieron Vox (14,8 %) y Sumar (8,0 %). Los 5 escaños se repartieron así: el PP, 2; el PSOE, 2, y Vox, 1. El último se lo llevó Vox; a Sumar le habrían bastado 24.940 votos más para quedárselo.

La participación fue del 72,1 %, 5,5 puntos por encima de la media española (66,6 %). El PP ganó en el conjunto de la provincia, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 66 de 97, por 30 del PP.

Los senadores elegidos en la provincia de Jaén en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Francisco Javier Márquez Sánchez (PP), con 141.443 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Jaén

En 2023, la provincia eligió 5 diputados; en 1977 eran 7. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Jaén desde las de 2011; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: