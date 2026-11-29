España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Torrelavega para estas generales es de 43.273 electores, 2.339 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Torrelavega:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Torrelavega vota en la circunscripción de Cantabria, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Torrelavega

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Torrelavega, con el 40,9 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 35,6 % (10.736 votos), 5,3 puntos por debajo. Después vinieron Vox (11,5 %) y Sumar (9,8 %).

La participación, del 75,1 %, estuvo en línea con la provincial (75,4 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Torrelavega

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Torrelavega: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Torrelavega?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 7 de los 25 concejales, los mismos que el PRC. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Javier López Estrada, del PRC. La presidencia de Cantabria es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: