España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Cantabria para estas generales es de 523.093 electores, 49.952 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Cantabria a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Cantabria elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Cantabria?

En Cantabria, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 42,1 % de los votos válidos y 2 de los 5 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 33,3 % (116.596 votos), a 8,8 puntos. Después vinieron Vox (14,1 %) y Sumar (8,5 %). Los 5 escaños se repartieron así: el PP, 2; el PSOE, 2, y Vox, 1. El último se lo llevó Vox; al PP le habrían bastado 404 votos más para quedárselo.

La participación fue del 69,9 %, 3,3 puntos por encima de la media española (66,6 %). Por municipios, el PP ganó en 85 de los 102 y el PSOE, en 17.

Los senadores elegidos en Cantabria en 2023

Al Senado, la comunidad mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Elena Castillo López (PP), con 151.183 votos.

Las generales anteriores en Cantabria

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Cantabria: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

El gobierno de Cantabria

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PP, con 15 de los 35 escaños. Actualmente, preside el gobierno autonómico María José Sáenz de Buruaga (PP), que gobierna en solitario y en minoría.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: