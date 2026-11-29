España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Terrassa para estas generales es de 172.652 electores, 6.668 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Terrassa, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Terrassa vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Terrassa?

El PSC quedó primero en Terrassa en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 36,5 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 16,0 % (16.344 votos), 20,6 puntos por debajo. Después vinieron el PP (12,3 %), ERC (11,4 %) y Vox (10,0 %).

La participación llegó al 65,3 %, un punto menos que la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Terrassa

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Terrassa: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Terrassa

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la de Tot per Terrassa, con 11 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Jordi Ballart Pastor, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: