España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Telde estaban llamados a votar 91.554 electores, 3.456 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Telde, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Telde vota en la circunscripción de Las Palmas, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Telde en las generales de 2023

El PSOE quedó primero en Telde en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 32,4 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 25,5 % (13.519 votos), 6,9 puntos por debajo. Después vinieron Vox (16,4 %), Sumar (10,0 %) y Nueva Canarias-Bloque Canarista (7,9 %).

Votó el 63,1 % del censo, igual que en el conjunto de la provincia (63,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Telde

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Telde: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Telde

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la de Ciudadanos para el Cambio Canario, con 7 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Juan Antonio Peña, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: