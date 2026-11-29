Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la provincia de Las Palmas para estas generales es de 939.238 electores, 66.348 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Las Palmas:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Las Palmas elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 5 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Las Palmas

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Las Palmas, con el 33,2 % de los votos válidos y 3 de los 8 diputados.

El PP quedó segundo, con el 25,9 % (136.857 votos), a 7,3 puntos. Después vinieron Vox (14,6 %), Sumar (10,3 %) y Nueva Canarias-Bloque Canarista (8,0 %). Los 8 escaños se repartieron así: el PSOE, 3; el PP, 3; Vox, 1, y Sumar, 1. El último se lo llevó el PP; a Nueva Canarias-Bloque Canarista le habrían bastado 3.190 votos más para quedárselo.

Votó el 59,5 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Por municipios, el PSOE ganó en 23 de los 34 y el PP, en 8.

Los senadores elegidos en la provincia de Las Palmas en 2023

Para el Senado vota cada isla por separado: Gran Canaria, 2 del PSOE y 1 del PP; Lanzarote, 1 del PSOE; Fuerteventura, 1 del PSOE.

Quién había ganado antes en la provincia de Las Palmas

En 2023, la provincia eligió 8 diputados; en 1977 eran 6. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en la provincia de Las Palmas: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: