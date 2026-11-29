Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Tarragona estaban llamados a votar 100.613 electores, 6.201 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Tarragona a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Tarragona vota en la circunscripción de su provincia, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Tarragona?

En Tarragona, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,2 % de los votos válidos.

Por detrás, a 15,9 puntos, quedó el PP, con el 18,3 % y 10.984 votos. Le siguieron Sumar (12,7 %), ERC (11,4 %) y Vox (11,2 %).

La participación llegó al 65,9 %, 1,5 puntos más que la provincial (64,4 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que más votó de los 16 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más.

Las generales anteriores en Tarragona

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Tarragona: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Tarragona

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSC, que sacó 9 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Rubén Viñuales Elías, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: