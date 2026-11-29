España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de la provincia de Tarragona para estas generales es de 626.190 electores, 26.690 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Tarragona:

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Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Tarragona elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Tarragona

En la provincia de Tarragona, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 32,9 % de los votos válidos y 2 de los 6 diputados.

ERC se quedó en el 15,1 % (55.461 votos), 17,8 puntos por debajo. Le siguieron el PP (13,9 %), Sumar (11,3 %) y Junts (11,1 %). Los 6 escaños se repartieron así: el PSC, 2; ERC, 1; el PP, 1; Sumar, 1, y Junts, 1. El último se lo llevó Junts; al PSC le habrían bastado 1.248 votos más para quedárselo.

La participación fue del 62,4 %, 4,2 puntos por debajo de la media española (66,6 %). El PSC fue primero en 113 de los 184 municipios, y ERC, en 42.

Los senadores elegidos en la provincia de Tarragona en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PSC y 1 de ERC. Quien más votos recibió fue Manel de la Vega Carrera (PSC), con 108.820 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Tarragona

Antes de 2023, el PSC no ganaba unas generales en la provincia de Tarragona desde las de 2008; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido ERC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: