España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Tafalla para estas generales es de 8.708 electores, 672 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Tafalla:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Tafalla vota en la circunscripción de Navarra, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Tafalla en las generales de 2023

El PSOE quedó primero en Tafalla en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 33,0 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para EH Bildu: 21,6 % y 1.208 votos, 11,4 puntos menos. Después vinieron Sumar (15,3 %), UPN (13,0 %) y el PP (9,2 %).

Votó el 70,6 % del censo, 0,8 puntos más que en el conjunto de la provincia (69,9 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Tafalla

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Tafalla: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Tafalla

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de EH Bildu, que sacó 6 de los 17 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Xabier Alcuaz Andueza, de esa misma lista. En la Comunidad Foral de Navarra, la presidencia es de otro partido: el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: