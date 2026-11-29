Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de la Comunidad Foral de Navarra para estas generales es de 537.204 electores, 36.906 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la Comunidad Foral de Navarra, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La Comunidad Foral de Navarra elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la Comunidad Foral de Navarra?

En la Comunidad Foral de Navarra, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 27,4 % de los votos válidos y 2 de los 5 diputados.

EH Bildu se quedó en el 17,2 % (58.954 votos), 10,1 puntos por debajo. Le siguieron el PP (16,7 %), UPN (15,3 %) y Sumar (12,8 %). Los 5 escaños se repartieron así: el PSOE, 2; EH Bildu, 1; el PP, 1, y UPN, 1. El último se lo llevó el PSOE; a Sumar le habrían bastado 2.855 votos más para quedárselo.

La participación fue del 66,4 %, prácticamente la misma que en el conjunto de España (66,6 %). El PSOE ganó en el conjunto de la comunidad, pero EH Bildu fue el más votado en más municipios: 121 de 272, por 112 del PSOE.

Los senadores elegidos en la Comunidad Foral de Navarra en 2023

Al Senado, la comunidad mandó 4 senadores: 3 del PSOE y 1 de UPN. Quien más votos recibió fue Javier Remírez Apesteguía (PSOE), con 93.448 votos.

Las generales anteriores en la Comunidad Foral de Navarra

Antes de 2023, el PSOE no ganaba unas generales en la Comunidad Foral de Navarra desde las de 1986; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido Navarra Suma.

El gobierno de la Comunidad Foral de Navarra

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó UPN, con 15 de los 50 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico María Chivite (PSOE), al frente de una coalición de PSOE, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en minoría.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: