Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Siero para estas generales es de 46.978 electores, 2.760 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Siero, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Siero vota en la circunscripción de Asturias, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Siero?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Siero, con el 36,0 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 33,4 % y 10.090 votos, 2,6 puntos menos. Le siguieron Sumar (14,3 %) y Vox (13,5 %).

La participación, del 70,7 %, estuvo en línea con la provincial (71,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Siero

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Siero

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, con 13 de los 25 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Ángel Antonio García González, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: