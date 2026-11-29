Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo del Principado de Asturias para estas generales es de 979.079 electores, 143.728 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en el Principado de Asturias:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

El Principado de Asturias elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en el Principado de Asturias en las generales de 2023

En el Principado de Asturias, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 35,6 % de los votos válidos y 3 de los 7 diputados.

Por detrás quedó el PSOE, con el 34,3 % y 205.049 votos. La diferencia entre los dos fue de 7.767 votos. Le siguieron Sumar (14,8 %) y Vox (12,5 %). Los 7 escaños se repartieron así: el PP, 3; el PSOE, 2; Sumar, 1, y Vox, 1. El último se lo llevó el PP; al PSOE le habrían bastado 7.768 votos más para quedárselo.

Votó el 62,9 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Los residentes en el extranjero eran el 12,9 % del censo (123.430 personas) y votó el 7,1 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 71,1 %. El PP ganó en el conjunto de la comunidad, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 40 de 78, por 38 del PP.

Los senadores elegidos en el Principado de Asturias en 2023

Al Senado, la comunidad mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Pablo González Menéndez (PP), con 216.691 votos.

El historial electoral del Principado de Asturias

En 2023, la comunidad eligió 7 diputados; en 1977 eran 10. En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Principado de Asturias?

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PSOE, con 19 de los 45 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Adrián Barbón (PSOE), al frente de una coalición de PSOE y Convocatoria por Asturies en minoría.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: