Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Santander para estas generales es de 163.540 electores, 27.676 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Santander:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Santander vota en la circunscripción de Cantabria, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Santander

En Santander, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 45,1 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 31,6 % (31.172 votos), a 13,4 puntos. Le siguieron Vox (13,7 %) y Sumar (7,6 %).

La participación llegó al 73,8 %, 1,6 puntos menos que la provincial (75,4 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Santander

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Santander: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Santander?

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 14 de los 27 concejales: mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Gema Igual Ortiz, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: