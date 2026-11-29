Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Santa Lucía de Tirajana estaban llamados a votar 61.234 electores, 2.786 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Santa Lucía de Tirajana:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Santa Lucía de Tirajana vota en la circunscripción de Las Palmas, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Santa Lucía de Tirajana en las generales de 2023

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Santa Lucía de Tirajana, con el 33,1 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 19,8 % (6.423 votos), a 13,2 puntos. Le siguieron Vox (18,9 %), Nueva Canarias-Bloque Canarista (13,2 %) y Sumar (9,2 %).

Votó el 60,1 % del censo, 3,1 puntos menos que en el conjunto de la provincia (63,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Santa Lucía de Tirajana

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Santa Lucía de Tirajana cambió de manos 8 veces en las 16 generales celebradas. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Santa Lucía de Tirajana: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Santa Lucía de Tirajana

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la de Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista, con 9 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Francisco José García López, que salió elegido en esa lista y dejó Nueva Canarias en 2025. La presidencia de Canarias es de otro partido, Coalición Canaria.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: