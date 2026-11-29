Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Santa Coloma de Gramenet para estas generales es de 81.239 electores, 3.484 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Santa Coloma de Gramenet:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Santa Coloma de Gramenet vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Santa Coloma de Gramenet en las generales de 2023

En Santa Coloma de Gramenet, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 49,1 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 15,7 % (7.447 votos), 33,4 puntos por debajo. Le siguieron el PP (14,6 %), Vox (8,5 %) y ERC (6,4 %).

La participación llegó al 62,3 %, 4 puntos menos que la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 89 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSC sacó su porcentaje más alto.

Quién había ganado antes en Santa Coloma de Gramenet

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Santa Coloma de Gramenet: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSC, que logró 17 de los 27 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Mireia González Sáez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: