Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Sant Cugat del Vallès para estas generales es de 69.101 electores, 2.882 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Sant Cugat del Vallès a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Sant Cugat del Vallès vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Sant Cugat del Vallès?

El PSC quedó primero en Sant Cugat del Vallès en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 25,4 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 17,7 % y 8.345 votos, 7,7 puntos menos. Le siguieron Junts (16,9 %), Sumar (13,3 %) y ERC (11,9 %).

Votó el 72,4 % del censo, 6,1 puntos más que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que más votó de los 89 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, y también donde el PSC sacó su porcentaje más bajo.

Las generales anteriores en Sant Cugat del Vallès

Antes de 2023, el PSC no ganaba unas generales en Sant Cugat del Vallès desde las de 2008; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido ERC.

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de Junts, que sacó 9 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Josep Maria Vallès i Navarro, de esa misma lista. La presidencia de Cataluña es de otro partido, el PSC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: