Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Sant Boi de Llobregat para estas generales es de 64.778 electores, 1.466 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Sant Boi de Llobregat a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Sant Boi de Llobregat vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Sant Boi de Llobregat?

El PSC quedó primero en Sant Boi de Llobregat en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 43,9 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para Sumar: 17,4 % y 7.130 votos, 26,5 puntos menos. Después vinieron el PP (13,3 %), ERC (8,9 %) y Vox (8,7 %).

La participación, del 66,7 %, estuvo en línea con la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Sant Boi de Llobregat

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Sant Boi de Llobregat: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSC, con 16 de los 25 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Lluïsa Moret Sabidó, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: