Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Sanlúcar de Barrameda estaban llamados a votar 57.997 electores, 1.269 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Sanlúcar de Barrameda, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Sanlúcar de Barrameda vota en la circunscripción de Cádiz, que elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Sanlúcar de Barrameda?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Sanlúcar de Barrameda, con el 33,9 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 32,2 % (10.641 votos). Los separaron 551 votos. Después vinieron Vox (15,8 %) y Sumar (14,0 %).

La participación llegó al 59,9 %, 5,2 puntos menos que la provincial (65,0 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Sanlúcar de Barrameda

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Sanlúcar de Barrameda desde las de 2000; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 9 de los 25 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Carmen Álvarez Marín, de IU. La presidencia de Andalucía es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: