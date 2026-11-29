España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de San Fernando para estas generales es de 78.918 electores, 1.453 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en San Fernando:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

San Fernando vota en la circunscripción de Cádiz, que elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en San Fernando en las generales de 2023

El PSOE quedó primero en San Fernando en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 34,2 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PP, con el 33,8 % y 16.964 votos. La diferencia entre los dos fue de 223 votos. Le siguieron Vox (16,9 %) y Sumar (11,1 %).

La participación llegó al 66,1 %, 1,1 puntos más que la provincial (65,0 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue José Ignacio Landaluce Calleja, del PP, con 17.047 votos.

Quién había ganado antes en San Fernando

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en San Fernando: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en San Fernando

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, que logró 13 de los 25 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Patricia Cavada Montañés, de esa misma lista. En Andalucía, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: