Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de San Bartolomé de Tirajana para estas generales es de 36.473 electores, 2.267 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en San Bartolomé de Tirajana, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

San Bartolomé de Tirajana vota en la circunscripción de Las Palmas, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en San Bartolomé de Tirajana en las generales de 2023

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en San Bartolomé de Tirajana, con el 30,6 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 27,8 % y 5.466 votos, 2,7 puntos menos. Después vinieron Vox (16,5 %), Sumar (8,5 %) y Coalición Canaria (7,8 %).

Votó el 58,9 % del censo, 4,3 puntos menos que en el conjunto de la provincia (63,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en San Bartolomé de Tirajana

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en San Bartolomé de Tirajana: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP-Agrupación de Vecinos, con 7 de los 25 concejales, los mismos que Coalición Canaria. La alcaldía la ocupa Marco Aurelio Pérez Sánchez, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: