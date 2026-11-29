Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Sabadell para estas generales es de 168.907 electores, 6.802 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Sabadell a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Sabadell vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Sabadell

El PSC quedó primero en Sabadell en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 38,9 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 15,0 % (15.368 votos), 23,8 puntos por debajo. Después vinieron el PP (11,8 %), ERC (11,0 %) y Junts (9,0 %).

La participación, del 66,3 %, fue la misma que la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Sabadell

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Sabadell: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Sabadell?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSC, con 14 de los 27 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Marta Farrés Falgueras, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: