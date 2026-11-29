España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Rubí estaban llamados a votar 60.592 electores, 1.851 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Rubí, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Rubí vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Rubí

El PSC ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Rubí, con el 39,9 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 15,7 % (5.627 votos), 24,3 puntos por debajo. Le siguieron el PP (14,0 %), Vox (10,9 %) y ERC (10,1 %).

La participación llegó al 64,3 %, 1,9 puntos menos que la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Rubí

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Rubí: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Rubí

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSC, que sacó 9 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Ana María Martínez Martínez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: