Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Roquetas de Mar para estas generales es de 64.186 electores, 1.842 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Roquetas de Mar:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Roquetas de Mar vota en la circunscripción de Almería, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Roquetas de Mar en las generales de 2023

El PP quedó primero en Roquetas de Mar en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 42,3 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 24,6 % (9.548 votos), 17,7 puntos por debajo. Después vinieron Vox (23,5 %) y Sumar (7,4 %).

Votó el 66,6 % del censo, 1,6 puntos menos que en el conjunto de la provincia (68,2 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Roquetas de Mar

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Roquetas de Mar desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido Vox.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 15 de los 27 concejales y la mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Gabriel Amat Ayllón, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: