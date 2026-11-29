España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En la provincia de Almería estaban llamados a votar 541.128 electores, 53.353 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Almería a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Almería elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Almería

En la provincia de Almería, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 40,9 % de los votos válidos y 3 de los 6 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 29,0 % (93.282 votos), a 11,9 puntos. Le siguieron Vox (21,3 %) y Sumar (6,7 %). Los 6 escaños se repartieron así: el PP, 3; el PSOE, 2, y Vox, 1. A Vox le faltaron 19.319 votos para quitarle el último escaño al PP.

Votó el 62,9 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 69 de los 103 municipios, y el PSOE, en 34.

Los senadores elegidos en la provincia de Almería en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Miguel Ángel Castellón Rubio (PP), con 129.806 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Almería

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en la provincia de Almería cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Almería desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: