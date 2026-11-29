Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Reus estaban llamados a votar 78.764 electores, 3.683 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Reus a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Reus vota en la circunscripción de Tarragona, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Reus

El PSC quedó primero en Reus en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 34,1 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 14,5 % (6.719 votos), 19,6 puntos por debajo. Después vinieron ERC (12,6 %), Vox (11,5 %) y Sumar (10,9 %).

Votó el 64,6 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (64,4 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Reus

Antes de 2023, el PSC no ganaba unas generales en Reus desde las de 2008; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido ERC.

El Ayuntamiento de Reus

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSC, con 8 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Sandra Guaita Esteruelas, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: