Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la Región de Murcia para estas generales es de 1.144.361 electores, 44.777 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la Región de Murcia:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La Región de Murcia elige 10 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en la Región de Murcia

El PP quedó primero en la Región de Murcia en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,2 % de los votos válidos y 4 de los 10 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 25,3 % y 189.210 votos, 15,9 puntos menos. Le siguieron Vox (21,8 %) y Sumar (9,6 %). Los 10 escaños se repartieron así: el PP, 4; el PSOE, 3; Vox, 2, y Sumar, 1. El último se lo llevó el PSOE; al PP le habrían bastado 7.379 votos más para quedárselo.

Votó el 68,7 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 41 de los 45 municipios, y el PSOE, en 4.

Los senadores elegidos en la Región de Murcia en 2023

Al Senado, la comunidad mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Francisco Martín Bernabé Pérez (PP), con 303.628 votos.

Quién había ganado antes en la Región de Murcia

En 2023, la comunidad eligió 10 diputados; en 1977 eran 8. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la Región de Murcia desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido Vox.

¿Quién gobierna la Región de Murcia?

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PP, con 21 de los 45 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Fernando López Miras (PP), que gobierna en solitario y en minoría.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: