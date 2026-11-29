España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Cartagena para estas generales es de 164.704 electores, 5.908 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Cartagena:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Cartagena vota en la circunscripción de Murcia, que elige 10 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Cartagena

El PP quedó primero en Cartagena en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 39,7 % de los votos válidos.

Por detrás, a 15,4 puntos, quedó el PSOE, con el 24,3 % y 25.178 votos. Le siguieron Vox (23,3 %) y Sumar (10,2 %).

Votó el 67,2 % del censo, 3,6 puntos menos que en el conjunto de la provincia (70,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Cartagena

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Cartagena desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido Vox.

Las municipales de 2023 en Cartagena

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 10 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Noelia Arroyo Hernández, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: