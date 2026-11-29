España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de El Puerto de Santa María para estas generales es de 74.196 electores, 2.298 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en El Puerto de Santa María a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

El Puerto de Santa María vota en la circunscripción de Cádiz, que elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en El Puerto de Santa María?

El PP quedó primero en El Puerto de Santa María en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 38,0 % de los votos válidos.

Por detrás, a 9,2 puntos, quedó el PSOE, con el 28,8 % y 13.673 votos. Le siguieron Vox (15,5 %) y Sumar (13,7 %).

Votó el 67,7 % del censo, 2,7 puntos más que en el conjunto de la provincia (65,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en El Puerto de Santa María

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en El Puerto de Santa María desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en El Puerto de Santa María

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 14 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Germán Beardo Caro, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: