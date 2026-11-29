Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de El Prat de Llobregat para estas generales es de 50.752 electores, 1.155 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en El Prat de Llobregat:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

El Prat de Llobregat vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en El Prat de Llobregat

El PSC ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en El Prat de Llobregat, con el 41,8 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 20,5 % (6.628 votos), 21,3 puntos por debajo. Le siguieron el PP (13,4 %), Vox (8,6 %) y ERC (8,2 %).

Votó el 67,0 % del censo, 0,7 puntos más que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 89 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde Sumar sacó su porcentaje más alto.

El historial electoral de El Prat de Llobregat

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en El Prat de Llobregat: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de El Prat en Comú Podem, que sacó 9 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Alba Bou Jordà, de esa misma lista. En Cataluña, la presidencia es de otro partido: el PSC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: