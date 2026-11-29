Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Pamplona/Iruña estaban llamados a votar 168.588 electores, 13.661 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Pamplona/Iruña a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Pamplona/Iruña vota en la circunscripción de Navarra, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Pamplona/Iruña

El PSOE quedó primero en Pamplona/Iruña en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 24,7 % de los votos válidos.

EH Bildu se quedó en el 17,7 % (18.809 votos), 7 puntos por debajo. Le siguieron el PP (17,4 %), UPN (17,1 %) y Sumar (13,6 %).

Votó el 70,2 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (69,9 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Pamplona/Iruña

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido Navarra Suma.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de UPN, que sacó 9 de los 27 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Joseba Asiron Saez, de EH Bildu. Llegó al cargo con una moción de censura. La presidencia de la Comunidad Foral de Navarra es de otro partido, el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: