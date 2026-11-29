Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Las Palmas de Gran Canaria para estas generales es de 339.224 electores, 33.230 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Las Palmas de Gran Canaria vota en la circunscripción de Las Palmas, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Las Palmas de Gran Canaria?

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Las Palmas de Gran Canaria, con el 35,5 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 28,7 % (54.578 votos), 6,8 puntos por debajo. Le siguieron Vox (13,7 %), Sumar (11,0 %) y Nueva Canarias-Bloque Canarista (5,0 %).

La participación llegó al 63,7 %, 0,6 puntos más que la provincial (63,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Las Palmas de Gran Canaria

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Las Palmas de Gran Canaria: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 12 de los 29 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Carolina Darias San Sebastián, de esa misma lista. La presidencia de Canarias es de otro partido, Coalición Canaria.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: