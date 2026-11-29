Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Oviedo estaban llamados a votar 213.646 electores, 37.425 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Oviedo a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Oviedo vota en la circunscripción de Asturias, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Oviedo

El PP quedó primero en Oviedo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,5 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 29,3 % (36.487 votos), 12,2 puntos por debajo. Le siguieron Vox (13,5 %) y Sumar (12,9 %).

La participación llegó al 72,4 %, 1,3 puntos más que la provincial (71,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 19 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSOE sacó su porcentaje más bajo.

El historial electoral de Oviedo

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El Ayuntamiento de Oviedo

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 14 de los 27 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Alfredo Canteli Fernández, de esa misma lista. La presidencia del Principado de Asturias es de otro partido, el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: