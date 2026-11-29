España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Murcia estaban llamados a votar 356.965 electores, 12.926 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Murcia a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Murcia vota en la circunscripción de su provincia, que elige 10 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Murcia

El PP quedó primero en Murcia en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 42,9 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 22,8 % y 54.678 votos, 20 puntos menos. Después vinieron Vox (21,4 %) y Sumar (10,8 %).

Votó el 72,9 % del censo, 2,1 puntos más que en el conjunto de la provincia (70,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Murcia

Con las de 2023, el PP había ganado en Murcia las 11 últimas elecciones generales, desde las de 1993.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Murcia?

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 15 de los 29 concejales: mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Rebeca Pérez López, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: