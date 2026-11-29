España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Mollet del Vallès estaban llamados a votar 40.210 electores, 1.559 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Mollet del Vallès:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Mollet del Vallès vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Mollet del Vallès?

En Mollet del Vallès, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 44,7 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para Sumar: 16,1 % y 3.948 votos, 28,7 puntos menos. Le siguieron el PP (11,9 %), ERC (10,1 %) y Vox (8,2 %).

La participación, del 66,0 %, estuvo en línea con la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Mollet del Vallès

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Mollet del Vallès: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Mollet del Vallès?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSC, con 12 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Mireia Dionisio Calé, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: