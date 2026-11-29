Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Molina de Segura estaban llamados a votar 56.901 electores, 1.266 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Molina de Segura a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Molina de Segura vota en la circunscripción de Murcia, que elige 10 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Molina de Segura

El PP quedó primero en Molina de Segura en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 40,3 % de los votos válidos.

Por detrás, a 15,8 puntos, quedó el PSOE, con el 24,4 % y 9.428 votos. Después vinieron Vox (22,6 %) y Sumar (10,5 %).

Votó el 73,7 % del censo, 2,9 puntos más que en el conjunto de la provincia (70,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Molina de Segura

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Molina de Segura desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido Vox.

Las municipales de 2023 en Molina de Segura

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 11 de los 25 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa José Ángel Alfonso Hernández, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: