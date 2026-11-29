España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Mieres estaban llamados a votar 35.653 electores, 4.412 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Mieres, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Mieres vota en la circunscripción de Asturias, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Mieres en las generales de 2023

El PSOE quedó primero en Mieres en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,0 % de los votos válidos.

Por detrás, a 17,4 puntos, quedó el PP, con el 23,7 % y 4.988 votos. Le siguieron Sumar (23,0 %) y Vox (9,1 %).

La participación llegó al 67,5 %, 3,7 puntos menos que la provincial (71,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Mieres

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Mieres: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Mieres

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de Convocatoria por Mieres (IU-Más País-IAS), con 14 de los 21 concejales y mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Manuel Ángel Álvarez Álvarez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: