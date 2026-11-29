Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Mataró estaban llamados a votar 94.666 electores, 3.908 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Mataró:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Mataró vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Mataró

El PSC quedó primero en Mataró en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 35,2 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 14,2 % (8.208 votos), 21 puntos por debajo. Después vinieron el PP (13,8 %), ERC (11,6 %) y Vox (10,6 %).

Votó el 66,0 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Mataró

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Mataró: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Mataró

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSC, que sacó 11 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está David Bote Paz, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: