España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Manresa estaban llamados a votar 56.708 electores, 3.378 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Manresa:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Manresa vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Manresa?

El PSC quedó primero en Manresa en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 31,3 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para Junts: 17,3 % y 5.509 votos, 14 puntos menos. Después vinieron ERC (16,0 %), Sumar (10,6 %) y el PP (9,4 %).

Votó el 61,6 % del censo, 4,6 puntos menos que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Manresa

Antes de 2023, el PSC no ganaba unas generales en Manresa desde las de 2008; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido ERC.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Manresa?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de ERC, que sacó 7 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Marc Aloy Guàrdia, de esa misma candidatura. La presidencia de Cataluña es de otro partido, el PSC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: