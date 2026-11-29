España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Lorca para estas generales es de 69.705 electores, 6.412 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Lorca a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Lorca vota en la circunscripción de Murcia, que elige 10 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Lorca en las generales de 2023

El PP quedó primero en Lorca en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,1 % de los votos válidos.

Por detrás, a 13,9 puntos, quedó el PSOE, con el 27,3 % y 11.834 votos. Le siguieron Vox (22,2 %) y Sumar (7,6 %).

Votó el 71,3 % del censo, 0,5 puntos más que en el conjunto de la provincia (70,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Lorca

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Lorca desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Lorca

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 11 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Fulgencio Gil Jódar, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: