España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Logroño estaban llamados a votar 122.611 electores, 9.781 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Logroño:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Logroño vota en la circunscripción de La Rioja, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Logroño?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Logroño, con el 44,9 % de los votos válidos.

Por detrás, a 8,3 puntos, quedó el PSOE, con el 36,6 % y 30.014 votos. Después vinieron Vox (8,9 %) y Sumar (7,0 %).

Votó el 74,7 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (74,9 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Logroño

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Logroño desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Logroño

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 14 de los 27 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Conrado Escobar Las Heras, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: