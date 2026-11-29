España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En La Rioja estaban llamados a votar 259.802 electores, 21.344 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en La Rioja, que se actualizan durante el escrutinio:

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El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La Rioja elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en La Rioja

El PP quedó primero en La Rioja en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 45,6 % de los votos válidos y 2 de los 4 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 35,7 % y 62.322 votos, 10 puntos menos. Después vinieron Vox (9,8 %) y Sumar (6,6 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 2. Al PP le faltaron 13.769 votos para quitarle el último escaño al PSOE.

Votó el 70,2 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Por municipios, el PP ganó en 138 de los 174 y el PSOE, en 35.

El Senado en La Rioja

Al Senado, la comunidad mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Luis Martínez-Portillo Subero (PP), con 79.729 votos.

El historial electoral de La Rioja

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en La Rioja desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna La Rioja?

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PP, con 17 de los 33 escaños. Actualmente, preside el gobierno autonómico Gonzalo Capellán (PP), que gobierna en solitario y con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: