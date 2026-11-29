Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de La Línea de la Concepción para estas generales es de 54.750 electores, 4.527 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en La Línea de la Concepción a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La Línea de la Concepción vota en la circunscripción de Cádiz, que elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en La Línea de la Concepción en las generales de 2023

El PP quedó primero en La Línea de la Concepción en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 35,5 % de los votos válidos.

Por detrás, a 3,4 puntos, quedó el PSOE, con el 32,1 % y 7.835 votos. Después vinieron Vox (19,0 %) y Sumar (8,8 %).

La participación llegó al 50,2 %, 14,8 puntos menos que la provincial (65,0 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que menos votó de los 21 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más.

Las generales anteriores en La Línea de la Concepción

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en La Línea de la Concepción desde las de 2011: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de La Línea 100x100, con 22 de los 25 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa José Juan Franco Rodríguez, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: