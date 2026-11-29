Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Linares estaban llamados a votar 46.765 electores, 2.010 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Linares:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Linares vota en la circunscripción de Jaén, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Linares en las generales de 2023

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Linares, con el 36,4 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PP, con el 35,1 % y 10.673 votos. Los separaron 390 votos. Le siguieron Vox (15,9 %) y Sumar (10,1 %).

Votó el 68,6 % del censo, 5,2 puntos menos que en el conjunto de la provincia (73,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Linares

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Linares: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Linares

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 12 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está María Auxiliadora del Olmo Ruiz, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: